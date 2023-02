En televisión, no nos cansamos de ver las caras y cuerpos más atractivos del mundo, sobre todo si se trata del género de telenovela, donde siempre ha sido habitual elegir a los y las mejor dotados y dotadas físicamente hablando. Si nos fijamos concretamente en las latinoamericanas, hay un nombre de varón que destaca por encima del resto. Y ese es sin duda el cubano William Levy, que estrena su gran éxito 'Café con aroma de mujer' en Telecinco. Tal es la confianza que ha puesto Mediaset en este proyecto que recorta el horario de 'Sálvame' y 'enfrenta' la novela al éxito de 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3.



Hay muchos otros, como el también cubano Mario Cimarro, el peruano Chistian Meier o el colombiano Manolo Cardona. Por no hablar del actor, modelo y abogado turco Can Yaman. Pero, Levy ha arrasado con su belleza y atractivo y no en vano aparece en todas y cada una de las listas de actores más atractivos de Latinoamérica. Nacido el 29 de agosto de 1980 en Cojímar (un municipo de La Habana), a sus 42 años, no ha perdido un ápice de su atractivo que lo convirtió en un galán de primera en su juventud. A la temprana edad de 15 años, se mudó a Estados Unidos, gracias a que su padrastro pudo obtener asilo político y se llevó a su familia con él.

Destacó en la escuela secundaria por ser un gran jugador de béisbol y eso le valió obtener una beca para ir a la universidad. Comenzó con Administración de Empresas, pero a los dos años lo dejó para iniciar su carrera en el mundo de la actuación y el modelaje. Sus primeras incursiones fueron como modelo y después participó en dos realities. Estudió interpretación en Miami, Los Ángeles y Ciudad de México y sus primeros papeles como actor tuvieron lugar en la costera ciudad americana, cuna de múltiples exitosos actores y actrices latinoamericanos de televisión.

Su primer trabajo fue en la telenovela 'Olvidarte jamás', con Sonya Smith, para Venevisión internacional. Más tarde intervino en 'Mi vida eres tú', con Scarlet Ortiz y Jorge Aravena. Y a continuación, en 'Acorralada'. Más tarde irrumpe en la televisión mexicana con 'Pasión', de Televisa, protagonizada por Susana González y Fernando Colunga. Hasta que llegó su primer papel protagonista en 'Cuidado con el ángel', con Maite Perroni, en 2008.

A partir de ahí no deja de protagonizar otros títulos, como 'Sortilegio' (2009), 'Triunfo del amor' (2010) y 'La tempestad' (2013) hasta llegar a 'Café con aroma de mujer', en 2021, que gracias a Netflix lo ha convertido en una estrella internacional. También ha trabajado en ocho películas y dos obras de teatro, además de vídeos musicales, anuncios y doblaje. El pasado verano estuvo rodando en Madrid algunas escenas de su nueva serie, Montecristo. Sus papeles han sido reconocidos con varios premios.

A nivel personal estuvo casado casi dos décadas con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, de la que se separó en enero de 2022. Con ella tiene dos hijos, Christopher Alexander, nacido en marzo de 2006, y Kailey, en marzo de 2010. El pasado octubre, Elizabeth dejó la puerta abierta a una reconciliación . No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", dijo la actriz sin querer entrar en más detalles. En este tiempo a William se le ha relacionado con otras mujeres, como la actriz Alicia Sanz.