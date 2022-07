Belén Esteban presume de las zonas favoritas de su casa: la terraza y el jardín. La de Paracuellos, que se recupera de su operación de tibia y peroné y ya ha vuelto a caminar con muletas, ha compartido en sus Stories de Instagram algunas imágenes de la zona exterior de su chalet, un espacio para compartir con familia y amigos del que está muy orgullosa. Si en el año 2021, la colaboradora de 'Sálvame' hizo una reforma integral de esta zona, instalando césped en gran parte del exterior, ahora ha querido presumir de los muebles que decoran el espacio.

Belén Esteban ha utilizado sus Stories de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores, un poco lejos de los españoles con más seguidores en Instagram, para mostrar dos de las zonas de su jardín: la zona de comedor, en la que tiene una mesa grande con ocho sillas, y dos sillones que tiene colocados sobre el césped y que son ideales para disfrutar del relax y de una buena siesta. La de Paracuellos ha confiado en la firma 'Due Home' para sus muebles de exterior.

@belenestebanmenendez Instagram

La zona exterior es una de las favoritas de Belén Esteban y seguro que ahora, que su rehabilitación va viento en popa y pronto espera recuperar la normalidad, puede disfrutarla mejor. Fue en marzo de 2021 cuando la colaboradora de 'Sálvame' anunció que había decidido reformar la zona exterior instalando césped en su jardín y, gracias a esas imágenes, pudimos comprobar lo bien que había quedado y lo amplio que era. "Mirad cómo tengo el jardín, he levantado todo el césped que tenía y vais a ver cómo me va a quedar. Me va a quedar precioso, os iré subiendo vídeos" compartía con sus seguidores el pasado año.

@belenestebanmenendez Instagram

Instagram

La colaboradora de 'Sálvame' enseñaba, a través de las redes sociales, el antes y el después de su jardín. Belén confió en la empresa Realturf, fabricantes de césped artificial en España, para el gran cambio de su jardín. Tras la instalación del césped, ahora nos muestra qué muebles tiene en la zona exterior.



