Belén Esteban ha vuelto a dar señales de cómo va su recuperación por sus redes sociales. La colaboradora está bastante desaparecida del foco, puesto que no levanta cabeza desde que sufrió el accidente en 'Sálvame'. Hace pocos días entraba en directo en el programay no podía evitar emocionarse. La de Paracuellos del Jarama está pasando por un momento personal delicado, sobre todo psicológicamente y ha agradecido muy emocionada el apoyo que ha recibido de "todos" sus compañeros de programa. "Se me ha parado la vida durante tres meses. Tenía muchas cosas. Yo soy una tía muy activa y verme así. Sé que hay cosas peores, pero también hay cosas mejores", explicaba la colaboradora.

Esta vez por Instagram ha reaparecido mucho más optimista explicando en qué está consistiendo su rehabilitación. "Gracias es la única palabra que puedo decir, trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo", expresaba mostrando unas fotos de su evolución.

Instagram

A pesar de haber pasado por un susto muy grande, sobre todo de cara a la operación, parece que lo más duro ya ha pasado y ahora toca tener mucha paciencia y fuerza para recuperarse completamente. A la baja de Belén Esteban se le suman dos compañeras. Primero fue Lydia Lozano, que tras un accidente doméstico, tuvo que ser trasladada al hospital y se fracturaba el brazo. Días después la mala suerte le salpicó a Chelo García-Cortés.

Al comenzar la 'Sálvame Fashion Week', la periodista resbalaba en la pasarela y sufría una dura caída. De inmediato, el equipo médico atendía a la periodista. "No sé dónde me duele, pero me tenéis que llevar a algún sitio", decía Chelo bastante agobiada. Finalmente la catalana tenía que pasar por quirófano y ahora se encuentra recuperándose en casa.

