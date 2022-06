Belén Esteban ¡vuelve a caminar! DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las fotos de la colaboradora de 'Sálvame' desplazándose con muletas casi dos meses después de su operación tras su rotura de tibia y peroné. La de Paracuellos ya mostró en sus redes sociales cómo iba su rehabilitación y ahora, en el nuevo número de nuestra revista, podrás ver sus primeras fotos andando. Además, en el DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, te presentamos a Inmaculada Casal, la novia de María del Monte. También recogemos la reaparición de Ana Rosa Quintana con sonrisa y nuevo corte de pelo y el plan cultural de Leonor al regresar a España. ¡No te quedes sin ella!

La vida de Belén Esteban dio un vuelco el pasado 25 de abril cuando, realizando una prueba en el plató de 'Sálvame', sufrió una aparatosa caída en directo que acabó con rotura de tibia y peroné. El pasado 6 de mayo, la de Paracuellos pasó por quirófano y, desde entonces, lleva a cabo una dura rehabilitación. De lunes a viernes, pasa cuatro horas al día en un centro médico y, a pesar de los fuertes dolores que sufre, su duro trabajo ya está dando sus frutos ya que ya ha podido abandonar la silla de ruedas con la que se desplazaba y empezar a caminar.

DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las imágenes de Belén Esteban caminando con muletas durante una salida para disfrutar de una cita con amigos. La de Paracuellos, acompañada por su marido Miguel con el que acaba de celebrar su tercer aniversario de boda, salió de su casa rumbo al restaurante 'El Albero', donde les esperaban dos parejas de amigos con los que tomaron el aperitivo. Después, todos volvieron a sus coches y se marcharon a comer a 'El canario', otro restaurante de la localidad madrileña en la que residen. Belén estaba acompañada por una de sus íntimas que es la persona que se encarga de ayudar a la colaboradora cuando su marido Miguel, al que ha agradecido públicamente su apoyo, tiene que trabajar. Descubre todas las imágenes de Belén Esteban caminando con muletas en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que, además, viene cargado de otras noticias. ¡Corre al kiosco!

