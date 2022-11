Belén dejó atrás los malos días y quiso celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Miguel.



"Tú me has sabido llevar por el camino que tenía que ir hace muchísimo tiempo. Gracias por estar con mis lloros, con las reuniones, con todo lo mal que lo hemos pasado. Solamente te tengo que decir que yo tengo dos amores en mi vida, uno es mi niña, que es lo que más quiero en mi vida, pero cariño, otro eres tú porque vas a hacer 30 años el 7 de julio, yo te saco 13 años, pero con 30 años que tienes eres la persona más sensata, con las ideas tan claras y que me has sabido llevar por donde tenía que haber ido hace mucho tiempo. Estaré toda mi vida agradecida a ti", escribía la colaboradora para felicitar a su pareja.