Ser guapo y tener buen cuerpo siempre ha abierto muchas puertas, sobre todo a la hora de ligar, e Iván González, uno de los guapos oficiales de la tele, no lo ha escondido nunca: el ex tronista, además de tener mucha labia, esconde unos cuantos abdominales bajo la camiseta, y eso vuelve loco a cualquiera. Sin embargo, su cuerpazo no ha sido obra de un milagro; ni siquiera de buena genética (él estaba muy, muy delgado en su adolescencia): todo se lo ha currado desde cero en el gimnasio y comiendo correctamente, lo que para muchos de sus 'haters' resulta ser una obsesión.

El secreto de Iván no es más que disciplina, dieta y un buen entrenamiento diario, pero para algunos raya la obcecación, al parecer: "Para nada", ha negado él. No le hace falta echar horas en el gimnasio: "Puedo estar 45 minutos, una hora o una hora y cuarto entrenando", ha revelado, mientras que con la dieta tampoco se le va la cabeza: "Si estoy en casa, intento comer mejor, pero si un día como fuera no me privo de nada, ni del postre", ha confesado en su canal.

'El chico perfecto', como se hace llamar en mtmad, no ha tenido nunca problemas para ligar: ya ha compartido sus secretos para triunfar con las chicas, pero ahora él busca algo más. A sus 30 añ0s, Iván quiere encontrar una mujer que le haga sentar la cabeza y con la que formar una familia: en su día podía haber sido Oriana Marzoli, pero al final salieron tarifando y su amor se acabó después de varias idas y venidas. ¿Serás tú la siguiente? Atenta a la lista de requisitos que necesita que cumplas, que no son pocos...

Por lo pronto, Iván disfruta de su soltería, y en breve se marchará a Colombia para llevar a cabo unos negocios, aunque parte del viaje también será de ocio: varios amigos suyos, entre ellos el mítico Santana, de 'MYHYV', le acompañarán: "Estoy convencido de que en este viaje va a pasar algo", ha advertido, aunque tampoco piensa cortarse: "Me han dicho que las colombianas son muy simpáticas y con mucha 'pechonalidad'", ha añadido. Deseando estamos de ver sus peripecias al otro lado del charco...

