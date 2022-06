Belén Esteban celebra su tercer aniversario de boda con Miguel Marcos. Fue el 22 de junio de 2019 cuando la colaboradora de 'Sálvame' le daba el 'sí, quiero' a su chico en una gran fiesta celebrada en la finca 'La Vega del Henares'’, situada en Alcalá de Henares, y a ella acudieron muchos de sus compañeros de programa como María Patiño, Raquel Bollo, Anabel Pantoja, Kiko Hernández o Lydia Lozano. Ya han pasado tres años desde que Belén y Miguel legalizaron su unión y la de Paracuellos, que se recupera de su operación tras su rotura de tibia y peroné, ha utilizado sus Stories de Instagram para recordar uno de los días más importantes de su vida.

La colaboradora de 'Sálvame' ha compartido una imagen de ella y su marido, vestidos de novios, junto un corazón y la fecha de su enlace 22-6-2019. Una de sus imágenes favoritas de su gran día ya que es la misma que ha compartido en otras ocasiones. La foto está acompañada por una romántica canción de Aerosmith 'I don't want to miss a thing'. Sin ir más lejos, en 2021, para celebrar su segundo aniversario de casada, compartió varias fotos inéditas de su boda y disfrutó de una escapada romántica.

@belenestebanmenendez Instagram

En junio de 2021, Belén y Miguel celebraron su aniversario de boda en una de las suites del hotel burbuja Miluna Open Rooms, situado en el municipio toledano de Hormigos. "Te quiero gracias por este día ❤️❤️❤️❤️", escribió en su Instagram junto a varias imágenes de su escapada romántica. En este 2022, la colaboradora de 'Sálvame', que defiende en sus redes a Anabel Pantoja, no puede viajar a causa de su lesión pero seguro que festeje este día de una manera especial. ¡Muchas felicidades pareja!

