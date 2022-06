A Belén Esteban le encantaría poder defender en plató a su amiga Anabel Pantoja. Sin embargo, debido a su aparatosa caída la princesa del pueblo aún permanece de baja, la colaboradora de 'Sálvame' no puede defender a su amiga en la televisión, pero sí puede utilizar las redes sociales para sacar la cara por ella y ha defendido el amor que ha surgido entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista. Belén Esteban ha defendido la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado que su amiga no necesita seguir ninguna estrategia que implique tener una relación sentimental en 'Supervivientes 2022' para dar contenido y contar con el apoyo del público. Belén conoce suficientemente a su amiga para afirmar que sus sentimientos por el deportista son sinceros.



"Se cree ladrón que todos son de su condición. Esta mañana han dicho que mi gordi está haciendo una carpeta. Yo a Yulen no lo conozco y no puedo hablar, pero a mi gordi, Anabel Pantoja, sí la conozco y os aseguro que ella siente y lo que hace es porque lo siente" continúa. La colaboradora ha zanjado el asunto escribiendo que "ella no tiene ninguna necesidad de hacer algo que no sienta, os lo aseguro".

La atracción entre Yulen y Anabel ha hecho que los supervivientes den rienda suelta a su amor. Muchos han criticado esta relación, calificándola como una estrategia que ambos han creado esta 'carpeta' para continuar más semanas en el concurso. Una opinión con la que Belén Esteban no está nada de acuerdo, al menos en lo que respecta a la actitud de su amiga Anabel.

