Ha concluido con éxito la operación de rotura de tibia y peroné de Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' por fin ha salido de quirófano, después de haber ingresado este jueves 5 de mayo acompañada por su marido Miguel Marcos. Era él el que confirmaba a las cámaras de 'Ya es mediodía' que la operación de su mujer había finalizado con éxito. La 'princesa del pueblo' ha tenido que esperar 10 días para someterse a esta cirugía por unas complicaciones en sus heridas, pero ha merecido la pena pues todo ha salido a pedir de boca.

Con la intención de tranquilizar a la prensa que se encuentra a las puertas del hospital para conocer la última hora del estado de la colaboradora de televisión. Miguel, el marido de Belén Esteban, que suele mostrarse siempre muy tímido con las cámaras, ha querido agradecer la preocupación de los compañeros de Belén tranquilizando a todos e informando que la operación ha sido todo un éxito y que la tertuliana se encuentra "muy bien".

El marido de Belén se ha mostrado muy prudente y aunque no ha dado muchos detalles, sí ha confirmado que no había visto a su esposa y que no sabía con exactitud el tiempo que había durado la intervención: “Todo ha salido muy bien y estamos tranquilos”.



Belén ha tenido que enfrentarse a varios problemas médicos derivados de las heridas que sufrió tras su caída y ha tenido que esperar diez días para ser operada de la rotura de tibia y peroné que sufre en su pierna derecha. Tras protagonizar una aparatosa caída en directo en 'Sálvame', la colaboradora ingresaba en el centro hospitalario en ambulancia acompañada de su pareja, Miguel Marcos, que no se separa de ella desde su lesión.

Sus compañeros de 'Sálvame' han sido los encargados de corroborar que mañana viernes 6 de mayo Belén será operada. "Belén nos alegramos muchísimo, porque llevas diez días sufriendo un calvario tremendo", expresaba Terelu Campos. Tal y como contaba Omar Suárez el pasado 27 de abril, Belén Esteban no podía ser operada en ese momento debido a las heridas que les había hecho la escayola. Mañana por fin será operada y tras eso tendrá que hacer rehabilitación.

