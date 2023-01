Kiko Hernández está a punto de dinamitar la relación de las Campos con su chófer de confianza, Gustavo, al que María Teresa Campos considera como el hijo que nunca tuvo. Tal es la información que tendría el colaborador televisivo que Carmen Borrego abandonó 'Sálvame' entre lágrimas y con un ataque de ansiedad por lo que su compañero decía sobre las grabaciones a su familia. Y sobre todo preocupada por cómo se tomaría su madre estas informaciones.

Kiko asegura que es Ainhoa, la novia de Gustavo, la que ha grabado y supuestamente filtrado las conversaciones y que esta tendría "miles" de horas grabadas, algo que deja en mal lugar al hombre de confianza de María Teresa Campos. Kiko tendría información que asegura que habría sido Gustavo a través de estas conversaciones grabadas quien habría traicionado a la matriarca del clan Campos y que el chófer habría hablado con la prensa a espaldas de su jefa.

Captura TV

Tras su espantá, Carmen Borrego regresó a 'Sálvame' defendiendo a Gustavo. Y antes sus palabras Kiko le ha dicho: "Si yo tengo a alguien así en mi familia digo ¿Qué mierda de familia tengo? Alguien que traiciona a los míos no es de mi familia".

Belén Esteban ha recriminado a Kiko su información. "¿Tú crees que en esos momentos, que sabemos que María Teresa no está pasando un buen momento de salud, es momento de decir esto?", le preguntaba. Pero el colaborador le contestaba: "Si yo me entero que tu madre tiene un cuidador y va contando lo más grande y no la trata al 100% ¿Te gustaría que te lo dijera? Cuanto antes se ataje, mejor". Ha sido entonces cuando la de Paracuellos -vecina de Gustavo- le insistía en que podría habérselo dicho a las Campos en privado.

Así es Ainhoa, la novia de Gustavo

Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa Campos, tiene novia desde hace años, pero no viven juntos. Él es la mano derecha de la periodista, "como un hijo para ella y como un hermano" para Terelu y Carmen Borrego, tal como ellas mismas han confesado. Pero su relación podría dar un giro de 180º por su relación con Ainhoa.

Ella es una atractiva mujer, separada y madre de dos hijos. Como podrás ver gracias a nuestras FOTOS EXCLUSIVAS, desde hace más de dos años, Gustavo y Ainhoa, que son vecinos en una urbanización madrileña, aunque prácticamente viven juntos en casa del chófer. Asegura su entorno que "están muy enamorados" y "no se separan nunca".

Gustavo, el chófer de Teresa Campos, con su novia Ainhoa, en una foto de archivo Agencias

En noviembre de 2021, Gustavo y Ainhoa publicamos, en exclusiva, las imágenes de la pareja disfrutando de un fin de semana en amor y compañía. Y así les vimos, disfrutando de una completa jornada de sábado. Por la mañana, la pareja acudió a ver un partido de fútbol de uno de los hijos adolescentes de Ainhoa. Y ya por la tarde, compartieron plan para dos haciendo compras en unos grandes almacenes y tomando algo en la terraza del local comercial, algo que hacen habitualmente en su tiempo libre.

Agencias

Gustavo, que hasta hace poco estaba alejado de los focos, decidió formar parte de ellos concediendo una entrevista exclusiva, autorizada por Teresa, con el fin de defenderla frente a Edmundo Arrocet, a quien tildó de "mentiroso, estafador y profesional del amor", en un intento de desenmascarar al chileno. Lejos de acabar con las especulaciones, sus palabras provocaron la tajante respuesta de Bigote en DIEZ MINUTOS, donde desmintió una por una todas las declaraciones que hizo Gustavo.