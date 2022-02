Lola Mencía se cambia de look por segunda vez poco después de romper con su novio, Iván: él asume toda la culpa

El último retoque radical de Lola: una liposucción

Dicen que año nuevo, vida nueva, y Lola Mencía se lo está tomando al pie de la letra: si hace un año le hubieran dicho lo que iba a cambiar su vida tras su paso por 'La isla de las tentaciones', quizá no se lo hubiera creído: rompió con su (por entonces) novio, Diego, se echó una nueva pareja, Iván (con el que acaba de romper) y se metió al público en el bolsillo tras su paso por 'Supervivientes', y ahora, con la llegada del 2022, y una nueva vida completamente diferente ante ella, ha decidido también ¡cambiar de look radicalmente!

Fue a finales de diciembre cuando quiso hacerse el cambio: decidió cortar, teñir y hacer un reflejos que le transformaron totalmente el look, pero su dejadez ha hecho que sólo unas semanas después haya tenido que volver: no ha seguido las pautas de cuidado que le dieron las estilistas de su peluquería de confianza, y ahora, con el pelo castigadísimo, le ha tocado volver a cortar... y ha pasado de esto...

Mediaset

...a esto:

Mediaset

Lola, que ha mostrado el proceso en su canal de mtmad, se ha decantado por un corte bob que asegura que "le encanta", además de dejar muy claro que a ella cortarse el pelo le da igual, primero porque le gusta cómo le queda y segundo porque le crece rapidísimo: desde la última vez que pisó la peluquería a ésta, le había crecido ya ¡dos dedos de longitud! Ella está encantada, y nosotros la vemos más guapa que nunca.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así fue su primer cambio

Su paso por la isla le dejó el pelo fatal: deshidratado, sin vida, un corte sin forma, con las puntas quebradizas... necesitaba un saneo de los grandes, y lo conseguía pasando ¡OCHO HORAS en las peluquería! "He entrado a las diez de la mañana y son las seis de la tarde. Llevo aquí todo el día", decía en su canal, donde mostraba su tremendo cambio.

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En esas ocho horas de tratamiento de belleza, Lola entraba con un pelo y ha salido con otro distinto: de su moreno natural, ha pasado a un tono chocolate con mechas 'balayage'; de su melena por los hombros cambiaba a una media melenita, un 'long bob' que le quedaba estupendamente, y además con un tratamiento de queratina que le servía para rehidratar el pelo y mantenerlo fuerte, sano y liso, además de lavado, secado y planchado. ¡Menudo cambio! Eso sí, el nuevo look requería unos cuidados que le han llevado, como hemos visto, a tener que olvidarse de este pelo y apostar por un nuevo corte...

Lola está en un duro proceso de transformación, y no sólo de pelo: su ruptura con Iván le costó pasar unas de sus navidades más duras, pero con su traslado a León después de estar viviendo una temporada en Benidorm está remontando: el apoyo de su familia está siendo fundamental, y ahora está dispuesta a recibir al 2022 como se merece.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io