Netflix ha anunciado hoy el inicio de rodaje de su nuevo reality, Tamara Falcó: La marquesa. Una fotografía al natural de la vida de Tamara, una celebrity nada corriente. Su personalidad, su visión, forma de ser y estilo de vida la hacen única.

El documental acompañará a Tamara, su familia y su entorno más cercano para adrentarse en los proyectos profesionales y personales. Sus amigos y familiares terminarán de definir el retrato más íntimo y cercano de la marquesa de Griñón. Una aproximación a una persona de la que conocemos muchas cosas, excepto cómo es al natural. Hasta ahora.

No es la primera celebrity que se ha animado a abrirnos las puertas de su casa y mostrar todos sus movimientos desde que se levantan hasta que se duermen. Netflix estrenó el 27 de enero 'Soy Georgina', en donde la mujer de Cristiano Ronaldo se muestra tal y cómo es. Seguro que en el documental de Tamara conoceremos una faceta suyo aún por descubrir.

La colaboradora cada vez está más activa en 'El Hormiguero', tanto es así que no ha dudado en dar su opinión sobre el tema del momento: las imágenes de Iñaki Urdangarín de la mano de una compañera de trabajo paseando por playa. Tamara está preocupada por los hijos de Urdangarín y la infanta Cristina: "He visto a un chico muy educado hablando y me ha dado pena. No dejan de ser sus padres", explicaba la marquesa refiriéndose a Pablo Urdangarín.

