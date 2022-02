Carmen Lomana confiesa sus secretos en nuestro 'Test de los famosos'. La socialité abrió su corazón para DIEZ MINUTOS y protagonizó nuestro 'Gente con Estilo' en el que repasó su vida y, además de hablarnos de su pasión por la moda y el éxito de sus bolsos y sus joyas, recuerda con cariño a su marido, Guillermo. "Guillermo me ha dejado una cicatriz en el corazón que es muy difícil, aunque yo me lo pase muy bien y tenga mis amantes, novios y amigos. Nunca ha llegado un hombre como para enamorarme", dijo.

En el vídeo de la parte superior, Carmen Lomana contesta todas nuestras preguntas y nos confiesa algunos de sus secretos mejor guardados. Después de tres libros ¿se atrevería a escribir una novela? ¿Será autobiográfica y desvelará detalles de su vida que no conocemos? Además, nos cuenta otros detalles de su biografía. ¿Con qué título de película definiría su vida? ¿Se arrepiente de sus actos?

FERNANDO ROI HEARST

Carmen Lomana, que posó con la moda de mujer más elegante, también nos desvela si estaría dispuesta a volver a casarse y cómo es cuando nadie la ve. ¿Sabías que le encanta leer o escuchar la radio? La colaboradora reconoce que, lo último que se hubiera imaginado en su vida, es colaborar con los medios de comunicación y lleva ya más de nueva años haciéndolo y nos revela una anécdota de su trayectoria como colaboradora. ¿Quieres saber cuál es? Pues ¡dale al play! y lo podrás escuchar. Carmen reconoce que casi no se arrepiente de nada y nos cuenta otros secretos de su vida.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io