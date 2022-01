Si hay algo que tener en cuenta ante un concurso, es que hay veces que se gana y otras se pierde, pero lo del Benidorm Fest ha sido, estos días, harina de otro costal. Aunque la ganadora del festival, Chanel, nos representará estupendamente en Eurovisión el próximo 14 de mayo en Turín con su movidísimo y pegadizo tema 'SloMo', muchos eurofans han puesto el grito en el cielo después de conocerse que los votos del público preferían a Tanxugueiras y su 'Terra'. Sin embargo, las reglas estaban claras: el 50% de la decisión dependían del jurado profesional (compuesto por 5 personas), otro 25% de un voto demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas anónimas y el otro 25% del voto masivo del público.

Precisamente este último, con sus millones de votos, eligieron a las gallegas, pero finalmente fue Chanel la que se impuso gracias al gran peso del voto del jurado, y han sido muchos los que se han puesto en pie de guerra a través de las redes sociales contra RTVE, que se ha visto obligada a calmar los ánimos con un comunicado.

"RTVE es consciente de la controversia sobre el proceso para elegir la canción que representa a España en Eurovisión. Y la considera positiva", comienza el ente público que quita, así, de un plumazo, hierro al asunto. "Agradece la participación, el compromiso y la implicación que el Benidorm Fest ha generado en toda España. También reconoce que en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas. En todo caso, la grandeza de toda competición consiste en aceptar plenamente las reglas hasta sus últimas consecuencias", finaliza, si bien en otro apartado el ente se muestra completamente abierto a iniciar una conversación sobre cosas que se pueden arreglar para que esto no vuelva a ocurrir.

A pesar de la polémica generada en la calle, entre las artistas que se encontraban en el top todo ha sido sororidad: Rigoberta Bandini no tardaba en darle la enhorabuena a la ganadora: "Nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno.

Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel Terrero, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", mientras que el grupo gallego Tanxugueiras también hacía lo propio: "Un abrazo enorme, un bico y todo nuestro apoyo a Chanel, estamos a tope con ella, para lo que necesite aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional y el show que presentó tiene mucho trabajo detrás. La apoyamos hasta la muerte".

