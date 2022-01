A pesar de sus idas y venidas, sus rupturas y reconciliaciones, Fani y Christofer nunca han abandonado la idea de convertirse en padres. La pareja lleva cerca de 10 años juntos, de forma fijo-discontinua en los últimos 2 desde que salieran en 'La isla de las tentaciones', pero su amor, al final, siempre ha sido más fuerte. Fani, por su parte, ya tiene un hijo de 14 años que ha criado con la ayuda de su chico (el chaval llama a Christofer 'papá', incluso), pero desde hace 2 años buscan activamente sellar su relación con una boda (que se producirá cuando la pandemia lo permita) y un hijo en común... pero la naturaleza parece que no está de su parte.

La madrileña ha visitado a su ginecólogo en varias ocasiones, y aunque le dice que todo está bien, finalmente han optado por acudir a una clínica de reproducción asistida para que les ayuden a concebir: varias veces los dos se han ilusionado con un posible embarazo, pero al final nunca se llevan la gran noticia: "Incluso mi suegra me regaló un body de recién nacido para que me diera suerte", ha contado con melancolía en su canal de mtmad.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los tortolitos se han sometido a un examen en una clínica de Marbella para ver que todo esté en perfectas condiciones, aunque cuando saltó la noticia a principios de este 2022 de que se iban a poner manos a la obra, se pusieron incluso a fantasear con los nombres de niño y de niña: "Si es niña, Valentina y si es niño, Mario", decía ella, que tiene especial ilusión por tener una hija. "También está la gracia de llamarle Christian, porque como todo el mundo me llama así...", decía con humor Christofer. ¡Suerte, chicos!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io