Esta tarde del 31 de enero del 2022 ha sido, sin duda, la tarde más difícil para Anabel Pantoja. La colaboradora llegaba a 'Sálvame' para dar todas las explicaciones sobre los rumores que habían de crisis con Omar Sánchez, y no se ha dejado nada en el tintero. Antes de que entrara la sevillana en plató, Belén Esteban, gran amiga de la colaboradora, ha dado su opinión sobre la separación y se la podía ver muy afectada: "No creo que haya vuelta atrás. Ella lo tiene todo muy claro". Parece ser que no ha sido la única que se ha puesto en contacto con la joven para apoyarla en estos duros momentos. Sus amigos de toda la vida han estado con ella al pie del cañón, incluso sus compañeros de programa pero, ¿Y su familia?

Kiko Rivera ya se pronunció en el debate de 'Secret Story' con Toñi Moreno: "Me da mucha pena, la verdad, porque yo a Omar le tengo mucho cariño y a mi prima también. Ojalá sea mentira", confesaba el hijo de Isabel Pantoja que sigue sin tener relación con su prima. La colaboradora también ha contado cuántos miembros de su familia se han molestado para preguntarle cómo se encuentra. "Quería que mi tía, Irene... Quería que se enteraran por mí, no quiero preocupar a mi tía. Quería hablar con ella en persona", comenzaba explicando la sevillana.

A Anabel Pantoja le preocupa muchísimo su madre y su tía, y antes de que se enteraran por los medios de comunicación, la colaboradora ha preferido ponerse en contacto con ellas. Su madre está bastante afectada por la situación y con su tía le ha sido imposible hablar: "Le he mandado unos mensajes... ya tiene ella demasiado".

Con la que sí ha hablado un poco es con su prima Isa Pantoja y lo contaba bastante emocionada en su programa: "Cuando ella ayer vio el programa me dijo que lo sentía, me dijo 'sé que querías hablar conmigo, y ahora sé que es de esto, perdóname, estoy con los exámenes'", explicaba y sentenciaba a la vez: "Quien quiera estar conmigo, que lo esté y supongo que cuando mi tía se entere se preocupará y me llamará. Y me reñirá como haría Jorge Javier y Belén".

"Yo pensaba que el agobio que ella tenía era por lo que había pasado esa semana, no porque estuviera mal con Omar", explicaba Isa Pantoja en 'Ya son las ocho'. La joven cree que todo cambió cuando el canario se fue a la isla: "Yo creo que mi prima se dio cuenta ahí de que era feliz estando sola". La joven también piensa que la vida que lleva su prima en Madrid le ha hecho mirar la vida de otra manera.

