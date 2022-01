Kiko Rivera ha sorprendido a todos anunciando que entrará en la casa de 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días y cumplir con un cometido muy especial. De esta forma, el Dj ha reaparecido en televisión el mismo día que Anabel Pantoja ha confirmado que está pasando por una crisis matrimonial con Omar Sánchez. Una noticia que salía a la luz en 'Viva la vida' y que nadie se esperaba. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido desvelar todo lo que piensa sobre este asunto.

"Lo cierto es que me he enterado hoy", ha indicado el marido de Irene Rosales reconociendo que ha descubierto lo que estaba sucediendo por la televisión, ya que desde hace un tiempo mantiene una tensa relación con su prima. Sin embargo, pese a las diferencias que tienen en estos momentos, Kiko Rivera ha reconocido que le duele ver que están pasando por un difícil momento en su matrimonio.

Telecinco

El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que no se esperaba nada de esto, y ha indicado que a él le gustaría que solucionasen las cosas. "Me da mucha pena, la verdad, porque yo a Omar le tengo mucho cariño y a mi prima también. Ojalá sea mentira", ha indicado el Dj dejando claro que no quiere que esta relación se termine.

Lo cierto es que la noticia del mal momento que están viviendo ambos ha sido una sorpresa para todos, y es que hace tan solo cuatro meses que se dieron el 'sí quiero' en una polémica ceremonia que tuvo lugar después del fallecimiento de la abuela de Kiko Rivera y que provocó que el marido de Irene Rosales y Anabel Pantoja volviesen a distanciarse después de que él decidiese no ir a la boda.

