Anabel Pantoja y Omar Sánchez han puesto fin a su matrimonio. Un día después de que la pareja confirmase que estaba pasando por una grave crisis matrimonial, la colaboradora de 'Sálvame' ha confirmado la ruptura en la sección 'Lemon Tea'. Una noticia sobre la que ha dado aún más detalles: ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Hay terceras personas? ¿Cómo se encuentran?

Lo cierto es que esta ruptura se produce tan solo 122 días después de que la influencer y el exconcusante de 'Supervivientes' se dieran el 'Sí, quiero', en una boda de ensueño, y muy pocos sospechaban este triste desenlace. "Llevo dos semanas en el programa y he sido una coraza, muy pocos sabían cómo estaba. La decisión la he tomado", ha dicho Anabel, al borde de las lágrimas.

La sobrina de Isabel Pantoja reconoce que "Omar está mal y yo también vivo lo mío. las dos partes estamos mal. Creo que él lo está pasando peor. No voy a desmentir lo que se ha dicho. Lo que quiero es abrir mis sentimientos".

En este avance, Anabel también ha dejado claro que "no hay terceras personas por ninguna de las partes". Y explica que "una pareja después de 4 años de relación, una de las personas se puede ir desgastando y no hablar una tercera persona".

La influencer también ha reconocido que ella y Omar tenían muchos sueños por delante y de ahí su paso para casarse. "Todo lo que puedo decir de él, es bueno. Yo he vivido durante mucho tiempo con mucho miedo y ahora mismo no tengo ninguno", ha dicho.

Una separación anunciada

A primera hora de este 31 de enero, Joaquín Prat avanzaba en 'El Programa de Ana Rosa', que no hay ningún tipo de posibilidad de una reconciliación."Anabel Pantoja se sentará en 'Sálvame' para anunciar que se divorcia de Omar Sánchez y dará todos los motivos de esta decisión", ha confirmado de forma contundente el presentador. Un anuncio con el que se confirma que la pareja no ha conseguido superar los problemas que han tenido en su matrimonio tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero'.

Mientras él confirmaba esta separación, Anabel Pantoja ha reaparecido este mediodía en Madrid con el semblante muy serio y sin querer hacer ningún tipo de declaración. Oculta tras la mascarilla, las gafas y un gorro, la sobrina de Isabel Pantoja ha viajado a la capital española para acudir a su trabajo en 'Sálvame', donde ha confirmado su separación.

Antes de hablar en su programa, la sobrina de Isabel Pantoja ya se había pronunciado a través de sus redes sociales para asegurar que el motivo de su ruptura no se debe a ninguna tercera persona. Un argumento que ha contrastado Pepe Del Real. El colaborador de 'El Programa de Ana Rosa', ha anunciado que ha podido hablar con personas cercanas a la pareja que le han confirmado que el motivo del distanciamiento se habría producido por culpa del cambio de actitud de Omar Sánchez.

"Me confirman que no hay marcha atrás y que Anabel Pantoja está decidida. Pese a la ruptura, ella seguirá viviendo en la isla", ha informado el colaborador. Además, ha anunciado que el canario no sabía que su todavía mujer iba a anunciar la noticia de su divorcio tan pronto, y es que parece que él todavía tenía esperanzas de una reconciliación. Eso sí, la familia ya está informada del paso que van a dar.

