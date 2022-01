Anabel Pantoja ha confirmado su ruptura con Omar Sánchez en la sección 'Lemon Tea' de 'Sálvame'. Esta separación se produce tan solo 122 días después de que la influencer y el exconcusante de 'Supervivientes' se dieran el 'Sí, quiero', en una boda de ensueño, y muy pocos sospechaban este triste desenlace. "Llevo dos semanas en el programa y he sido una coraza, muy pocos sabían cómo estaba. La decisión la he tomado", explicaba Anabel a María Patiño y a Terelu Campos muy emocionada. "Las dos partes estamos mal. Creo que él lo está pasando peor. No voy a desmentir lo que se ha dicho. Lo que quiero es abrir mis sentimientos", continuaba Anabel explicando en su tarde más dura.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

El mayor apoyo de la sobrina de Isabel Pantoja en estos momentos es Belén Esteban y la de Paracuellos no ha podido aguantar las lágrimas por su amiga. La colaboradora de 'Sálvame' ha reconocido que sabía de esta separación y ha querido dar su opinión al respecto. "A ver, yo soy muy amiga de Anabel. Yo sabía. Ella habló conmigo. Voy a decir una cosa y a lo mejor se me echa la gente encima. Creo que Anabel ha sido valiente. He hablado con ella y le he dicho que se lo piense bien. No creo que interesa cuánto hace que lo sé. Un matrimonio es sacrificio y generosidad y a veces tienes que luchar con cosas, que aunque quieras, no van a funcionar", se sinceraba.

Belén, con mucho dolor, ha reconocido a sus compañeros que no cree que esto mejore: "No creo que haya vuelta atrás. Ella lo tiene todo muy claro. La felicidad de cada uno la tiene que buscar ella misma. Ella ha pensado mucho, ha meditado mucho".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io