Una imagen dice más que mil palabras y la foto que ha compartido Carmen Borrego demuestra que las Campos vuelven a estar felices y unidas. El pasado 6 de enero, tras más de un año de enfrentamientos, Terelu, Carmen y Alejandra se reencontraban y dejaban constancia en sus redes sociales con una divertida instántanea. "Felices reyes en paz y armonía". Un imagen que subieron Carmen y Terelu a sus perfiles. Sin embargo, Alejandra se mantenía al margen porque, tal y como explicó ella misma en 'Viva la vida': "Me hice la foto y estoy bien con ella. Pero para mí las cosas no se hacen así. Hay que hablar muchas cosas. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada".

Ahora la familia parece haber dado un paso más y no solo se han reunido las tres, también se ha sumado a ellas Carmen, la hija de Carmen Borrego. "No se puede estar mejor acompañada!!! Os quiero", ha escrito la hija pequeña de María Teresa Campos junto a la instantánea. Alejandra Rubio ha desvelado qué se esconde tras esta imagen. "Fuimos a celebrar el cumpleaños de mi prima", ha dicho la colaboradora televisiva, que también ha aclarado que aún no ha tenido esa "conversación pendiente" con su tía. "No hemos tenido ninguna conversación pero estamos bien, hay buena relación pero vamos no sé si se van a hablar las cosas porque ya sabes como son", explicaba. Además, añadía que ve a su madre muy feliz por esta paz familia y por su nuevo trabajo como presentadora de 'Sálvame Lemon Tea': "He visto a mi madre muy bien, está súper feliz".

Hace poco más de un año, esta imagen hubiera sido impensable. A finales de 2020, comenzaba la 'guerra' entre Alejandra Rubio y su tía. "Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo no vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas (...) Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho de mi tía, el amigo se va a tomar por saco", le decía la hija de Terelu tras la reconciliación de Carmen y el presentador. Borrego declaró sentirse "dolida con su sobrina", y esta le respondió que sus palabras le habían "molestado, me ha sentado mal, pero no quiero hacer un drama de esto".

Y de ahí la bola se fue haciendo más y más grande, con directas e indirectas para todos los miembros de la familia. Incluida Terelu que dejaba claro de parte de quién se posicionaba: "A mí me duele mi hija, si suena muy Pantoja me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocados, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando alguien quiere a alguien, lo quiere y le aconseja en la privacidad. Es lo que hago yo, quiero yo a mi hija, lo más importante de mi vida, os joda o no. Si os jode, me importa una mierda. Voy a protegerla, es mi deber como madre", declaró en noviembre de 2021 en 'Viva la vida'.

Pero hoy por hoy, las Campos han dejado atrás esos tensos momentos y vuelven a presumir de familia unida.

