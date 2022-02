Lydia Bosch siempre intenta mostrarse muy natural a través de sus redes sociales. La actriz no duda en compartir algunos momentos importantes con sus seguidores y en más de una ocasión ha utilizado este medio para hacer algunos comunicados, como la vez que quiso explicar en su perfil la razón por la que no pudo acudir a una de las galas de 'Tú cara me suena'. Ahora, la intérprete ha vuelto a utilizar su cuenta de 'Instagram' para desvelar el problema de salud al que tiene que hacer frente en estos momentos.

Tras vivir "una pesadilla" al contagiarse por coronavirus, la actriz parece tener que hacer ahora frente a un nuevo problema de salud. Lydia Bosch ha explicado a través de una publicación que hace un tiempo le salió un bulto en la muñeca que, aunque no le dolía, le tenía un poco preocupada.

Instagram

La actriz ha confesado que esto sucedió debido a que tuvo un mal gesto. Al verlo no dudó en acudir a su fisioterapeuta para ver qué le decía sobre esto y qué tratamiento podía seguir para hacerlo desaparecer. "He ido a verle para ver lo que pasaba. Me ha dicho que tenía un bloqueo en la articulación de la muñeca y que cuando sucede esto , la defensa natural del cuerpo es crear una inflamación", ha explicado mostrando a través de varias imágenes el gran bulto que le había salido en esa parte de su cuerpo.

Un problema de salud que gracias a su fisioterapeuta está sanando de forma muy rápida, y es que después de unos cuantos masajes ese bultito ha desaparecido casi por completo. Sin duda, una gran noticia para Lydia Bosch que ha visto cómo en poco tiempo ha conseguido sanar este problema de salud. Además, ha querido aprovechar la ocasión para agradecerle a su fisioterapeuta el trato que le ha dado, y es que no puede estar más feliz de contar con él para tratar este tipo de problemas.



