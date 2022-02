Pepe Domingo Castaño nos habla de 'Hasta que se me acaben las palabras', su último libro. El comunicador es un referente de la radio, un sueño que empezó a gestar siendo adolescente y que hizo realidad cuando se presentó a unas pruebas en Radio Galicia y las aprobó. Empezó así una aventura que le ha llevado a lo más alto de su profesión, gracias a la cual ha tenido oportunidad de conocer a los más grandes en su faceta profesional y personal. En la deportiva, en la música, como compositor, cantante y presentador, además de articulista en “Diez Minutos”, durante algunos años.

Pepe Domingo repara su trayectoria en su última obra y nos cuenta qué no ha hecho todavía. "Una de ellas ser político, aunque me ofrecieron en su día ser Director General de la Televisión Gallega y dije que no quiero cargos porque llevo la verdad por delante y eso es duro" cuenta y habla de Julio Iglesias, buen amigo suyo y la persona que ha escrito el prólogo de su libro. "Es buena gente, amiguete mío, hay un capítulo dedicado a él, que le emocionó mucho. Antes le había pedido que me escribiera el prólogo, y en una semana me lo envió. Está lleno de cariño y amor" y nos desvela una primicia sobre el cantante. "Antes de llegar aquí, he hablado con él, y me ha dicho que está preparando lo que nadie espera: dentro de cuatro meses estará cantando en directo", asegura y añade que no entiende las críticas que el artista recibe porque paga "una burrada de impuestos".

Pepe Domingo desvela que, de niño, llegó a pensar que podría ser un buen fraile aunque perdió la vocación "en cuanto empecé a ir a las fiestas, a conocer a chicas, me di cuenta de que aquello no era lo mío". El comunicador confiesa cuál es, para él, el secreto de la radio. "El secreto de la radio es que la gente te imagina. ¿Cómo consigues que además te quieran? Con la voz y con la verdad. El público más difícil es el de la radio porque sabe cuándo le mientes. Yo he procurado toda mi vida decir siempre la verdad" y reconoce que ha cumplido sus sueños. "Mi gran triunfo personal es haber cumplido mis sueños, hacer el Gran Musical y el Carrusel Deportivo, con el gran Joaquín Prat y Vicente Marco", dice.

Pepe Domingo Castaño repasa su trayectoria profesional y cuenta que se siente más cómodo en radio que en televisión porque "yo no domino la tele, la tele me domina a mí". También nos habla de sus compañeros y amigos Paco González y José Ramón de la Morena y qué le gusta hacer fuera de los micrófonos. "Yo no voy al campo porque estamos en el estudio, y me gustaría. Soy del Madrid, del Flavia de mi pueblo, del Depor, y un poco del Atleti de Madrid, me gusta porque me gusta Madrid. Soy un madrileño más que nació en Galicia, Madrid es mi otra Galicia", dice.

Pepe Domingo nos habla de su matrimonio con María Teresa Vega con quien tiene dos hijos. "Óscar es realizador de televisión, está en Gol, con Manolo Lama, y Hugo es piloto de aviación, comandante y socio de Plus Ultra" y habla maravillas de Teresa. "Es mi novia eterna. La conocí una noche en Long Play, y a quienes estaban conmigo les dije: es la mujer de mi vida, y no sabía ni cómo se llamaba. Era modelo, acababa de llegar de Milán, aunque era gallega, me lancé y hasta hoy" y que su secreto es "ceder mucho".

Mi foto favorita

"Me gusta esta foto dándome un beso con Julio, que nos hicimos en la SER, cuando vino de invitado", cuenta.

