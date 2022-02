Jorge Javier Vázquez, en más de una ocasión, se ha referido a Rosa Benito como "la cuñada la viuda de Rocío Jurado". Apodo que la colaboradora no entiende y cree que es una falta de respeto porque se hace con la intención de burla. "Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la vida de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso. Y más vergonzoso me pareció que ella se riera", refiriéndose la colaboradora a su sobrina Rocío Carrasco. Esta tarde del 3 de febrero, Jorge Javier ha podido ver lo dolida que está Rosa Benito y así ha reaccionado.

El presentador ha querido disculparse con la ex de Amador Mohedano explicando que sus palabras no eran con ninguna mala intención. "Ahora Rosa porqué se cabrea, si eso ya se lo dijimos", empezaba explicando Jorge Javier y dejando claro que estas palabras no salen de su boca y que son muy antiguas. "Hay una cosa en la que Rosa Benito tiene razón. Su apodo era la 'cuñada viuda', pero es que a mí se me olvidó añadir lo de cuñada".

Telecinco

"Para mí es la cuñada viuda y yo creo que Rocío Carrasco no cayó en la cuenta", continuaba el presentador. Luego Jorge Javier ha querido llamar a Rosa, pero al creer que no se lo iba a coger le dejaba un mensaje en su móvil. El de Badalona le pide a la tía de Rocío Flores que se tome estas palabras con humor, ya que después de tantos años no se puede ofender.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io