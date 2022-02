Todos los detalles de la relación entre Rocío Carrasco y Amador Mohedano

Rosa Benito está bastante disgustada tras la última reaparición de su sobrina Rocío Carrasco en televisión. En el estreno de 'Montealto: El regreso a casa' la hija de Rocío Jurado dejó claro porqué existe distanciamiento con su hermana Gloria Camila: "En esta banda de música hay muchos más que tocan. Al final el maestro es el mismo y creo que ya con eso he dicho todo", eran las palabras exactas de Rocío Carrasco que a Rosa Benito no le han agradado nada. No contenta con esas declaraciones, Rocío Carrasco tuvo una complicidad con Jorge Javier Vázquez que a la colaboradora de 'Ya son las ocho' le ha dolido en el alma.

Jorge Javier, en más de una ocasión, se ha referido a Rosa como "la viuda de Rocío Jurado". Apodo que la colaboradora no entiende y cree que es una falta de respeto porque se hace con la intención de burla. Ese comentario lo volvió a hacer Jorge Javier delante de Rocío Carrasco desatando la risa de la hija de 'la más grande', algo que terminó por rematar a la ex mujer de Amador Mohedano.

Telecinco

"Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer. Porque a mí me duelen las cosas también y lo dije ayer… Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la vida de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso, que igual se lo ponen mañana, y más vergonzoso me pareció que ella se riera", se sinceraba Rosa Benito con Sonsoles Ónega. La colaboradora está bastante afectada y dejaba claro en su programa que ella no falla a los suyos: "No he fallado nunca a nadie, jamás. De mi cuñada Rocío ni esto, he vivido con ella y he tenido muchas cosas… Puedo hablar de todos los que me dé la gana, pero mi cuñada para mí es sagrada y si por eso soy la viuda, soy la viuda, pero me pareció vergonzoso".

"Creo que Rocío tenía que haberlo parado y haber dicho: 'Rosa, mi tía…' pero la viuda de Rocío Jurado, no. He estado junto a su madre hasta el último respiro que dio… Eso me chirrió, no lo vi una cosa normal y que ella se callara. El momento era bonito y eso lo ensució. Soy muchas cosas, pero gracias a Dios, no soy viuda y menos de Rocío Jurado", era lo que opinaba Rosa sobre su sobrina.



