Manuel Benítez "El Cordobés", operado de urgencia del corazón a sus 85 años

Manuel Benítez "El Cordobés" ha tenido que ser intervenido este jueves 3 de febrero de urgencia del corazón en la Clínica Quirón de Córdoba, centro en el que permanece ingresado. El histórico matador de toros habría sentido un fuerte dolor en el pecho el pasado martes mientras estaba en su finca de Villalobillos, según informan fuentes próximas al torero al 'Diario de Córdoba'.

Según las mismas fuentes, Manuel Benítez ya tuvo que ser intervenido hace dos días en el mismo hospital para que le colocaran un estent, pero ha vuelto a sentirse indispuesto hasta el punto de tener que pasar nuevamente por el quirófano.

Gtres

El entorno que rodea al torero ha confirmado que la intervención ha salido bien pero se abstienen a dar más detalles sobre el estado de salud del padre del torero Manuel Díaz "El Cordobés". Manuel Benítez 'El Cordobés' está considerado como uno de los grandes toreros de la historia, un hombre que revolucionó el panorama de la tauromaquia a mediados del siglo XX, conocido, entre otras cosas, por su famoso "salto de la rana", un ídolo de masas dentro y fuera de los ruedos y un personaje universal y uno de los diestros más mediáticos. Justamente este año se cumple el 20 aniversario de su retirada de los ruedos, que se produjo el 2 de junio del 2002 en la plaza de toros Los Califas de Córdoba, en una memorable tarde en la que cortó dos orejas y el rabo. Su hijo Manuel Benítez fue el encargado de cortarle la coleta a los 66 años de edad.

