Ainhoa Arteta ha visitado 'El Hormiguero' y se convertía en la primera entrevista que concedía tras haber pasado el susto de su vida. "Estuviste a punto de morir", le decía Pablo Motos directamente y la artista se abría en canal: "Lo estuve, pero yo no me enteré. Me dio una septicemia, un cólico nefrítico que se complicó, de ahí a un fallo multiorgánico y después me inducen al coma durante 4 o 5 días". La soprano le confesaba a Pablo Motos que los médicos tuvieron que jugársela porque no tenían más remedio: "Me salvé por los pelos, porque habían intentado todo tipo de antibióticos y yo soy alérgica a la penicilina. Mi cuerpo, de medicarme con el tiempo, había generado resistencia a los antibioticos, así que al final me moría".

Después de pasar el covid, Ainhoa llegaba casi de manera repentina al hospital. Solo pudo escuchar "vamos a intubarla" y mientras intentaba protestar perdió la consciencia. La soprano tenía miedo a la intubación por sus cuerdas vocales, pero fue urgente tratarla así. Finalmente los médicos decidieron probar con la penicilina pese a ser alérgica y funcionó. Durante el coma la artista perdió un dedo de la mano derecha y también en los pies.

Antena 3

Ainhoa Arteta le confesaba a Pablo Motos el motivo por el cual no usa una prótesis con todo el sentido de humor que le caracteriza: "Primero, me da una pereza horrible, después de tantas operaciones. Y aparte, yo soy muy 'gesticulera' y me estaba imaginando que en algún concierto se me escapaba el dedo".

Tras este susto y el gran esfuerzo de los sanitarios para que la artista se salvara, Ainhoa Arteta siente la vida de manera diferente. "Me ha cambiado el chip muchísimo. Cuando te enteras de que has estado a punto de morirte, la vida la ves de otra manera y todo tiene solución".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io