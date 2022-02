Rocío Carrasco ha continuado mostrando partes de la casa en la que vivió junto a su madre en el especial que ha emitido 'Telecinco' llamado 'Montealto'. Sin embargo, antes de mostrar algunas de las estancias ha querido responder a su tía Rosa Benito después de que la colaboradora confesase que se había sentido 'traicionada' por su sobrina al ver que cuando Jorge Javier le llamaba "la viuda de Rocío Jurado", ella no le defendía. Ahora, ha querido explicar qué le parece la reacción de la ex mujer de Amador Mohedano.

"Hay tantas cosas tan vergonzosas que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les ha parecido vergonzosas que no sé. Me parece cuanto menos curioso que te parezca vergonzosa una cosa que no se hace con mala intención ni para herir a nadie", ha indicado dejando claro que no ve nada malo en el apodo que le ha puesto Jorge Javier, y es que piensa que no se hace para hacerle daño.

Pese a todo, no ha dudado en tener unas bonitas palabras para ella asegurando que cree que tiene muchas cosas buenas. "Ella es muy grande, muy cómica, muy actriz pero...Es muy válida para muchísimas cosas y no tengo inconveniente en decirlo", ha reconocido. Por su parte, Jorge Javier ha indicado que a él le parecen curiosos sus cambios de estado de ánimo en tan pocas horas, algo que a la hija de Rocío Jurado no le extraña en absoluto. "A esa Rosa la he conocido siempre de puertas para dentro, yo sé que es así. Parece que tiene un botón que llora o ríe".

La ex pareja de Antonio David Flores ha dejado claro que ella en el pasado tuvo una relación muy estrecha con Rosa Benito. "Se ha portado mejor conmigo que mucha gente que tiene mi sangre".

¿Le devolverá la Virgen de Regla a Rosa Benito?

Una situación que ahora ha cambiado completamente. De hecho, ha reconocido que, por ahora, no quiere devolverle la Virgen de Regla que Rocío Carrasco tiene en su casa. "Cuando hice 25 años de casada con Amador me regalaron una Virgen de Regla y cuando Rocío estaba enferma se hizo una especie de altar con todos los santos y agua bendita. Luego ese altar se llevó del hospital a su casa y esa virgen se quedó ahí... Yo creo que sí me la daría", desvelaba Rosa Benito.

Sin embargo, parece que la hija de Rocío Jurado no está dispuesta a hacerlo. "De momento se queda aquí, vamos a esperarnos", ha indicado desvelando que todavía tiene que pensar si quiere devolvérsela.

