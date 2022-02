Rocío Carrasco ha vuelto a desempolvar viejas rencillas que tiene guardadas a Raquel Mosquera. A través de sus palabras en el programa 'Montealto', la hija de Pedro Carrasco dejó claro nuevamente que no considera que la peluquera haya sido del todo honesta estos años sobre la herencia del boxeador: "Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada... bueno, no sé. No me han dado nada, solo tengo lo que tenía mi madre. Eso no es verdad, las cosas no son como se han contado. Estas medallas se van a ir para mi casa, que ya está bueno lo bueno", sentenciaba Rocío Carraco. Unas palabras que no sentaron nada bien a Mosquera, quien ha publicado un 'post' en redes sociales respondiendo a la hija del que fuera su marido, dejando bien clara su postura al respecto: "Yo seré la viuda del gran ‘Pedro Carrasco’ toda la vida hasta el día que me muera. Pese a quien pese", ha escrito.

Gtres

Raquel Mosquera, además, ha criticado la forma en la que Rocío Carrasco ha hablado de ella, y no solo lo que ha dicho: "Hay que hablar con el corazón y no con ironías. Para hablar con propiedad y con seguridad, cuando vas a decir algo, especialmente en televisión. Y no decir algo sabiendo que se hace daño y luego dudar si se dice o no así, haciéndonos los tontos. Pero la gente, vosotr@s no sois tont@s, eso no cuela, ni lo creéis".

Junto a unas imágenes en las que se les puede ver cuando el boxeador fue operado de la rodilla, además, ha recordado que guarda todos los trofeos del que fuera su marido, los cuales "no tienen valor económico y sí sentimental" porque "renuncié a lo que tenía más valor económico y me correspondía". "Yo le hice un museo en mi casa, donde los veo todos los días, junto a su retrato y el de sus padres. Como a él le gustaría", añadía. Y es que, según Mosquera, Carrasco le hizo una declaración de amor eterno: "El cual me adoraba, quería y admiraba y yo a él. Y el me decía: 'tengo que estar queriéndote, hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere'. Y así le siento yo, todos los días de mi vida, y tengo la conciencia muy tranquila, porque todo mi amor, mi cariño y mi atención se lo demostré en vida".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, Raquel Mosquera no ha perdido la oportunidad de lanzar una pullita a Rocío Carrasco sin mencionarla: "Él quiso mucho alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente, no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedico mucho tiempo, atención educación y cariño. Pero el la echo en falta en muchas ocasiones". En referencia a los desencuentros que padre e hija tuvieron al final de su vida.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io