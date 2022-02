El especial Montealto ha dado de qué hablar. No solo por el regalo de Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez o las lágrimas de su protagonista al ver el dormitorio de su madre tal y como lo dejó al fallecer, sino por las insinuaciones y comentarios que la hija de Rocío Jurado hizo al resto de miembros de su familia. Y es que, después de contestar a las reacciones que había tenido la primera entrega de este especial entre sus familiares, Rocío Carrasco siguió comentando algunos aspectos que afectaron, sobre todo, a José Ortega Cano, haciendo insinuaciones que han dejado mucho de qué hablar.

Todo arrancó cuando se encontraron algunos presupuestos de la boda de Ortega Cano y Rocío Jurado, momento en el que Rocío Carrasco aseguró que la cantante había corrido con los gastos de la boda: "él puso el continente [la capilla] y ella el contenido", llegó a asegurar refiriéndose, incluso, a los vestidos de las invitadas, algo que ha sido desmentido después por la hermana de Ortega Cano. Durante la conversación, Rocío Carrasco aseguró que el extorero era "mirado" con el dinero, sin llegar a calificarlo de "agarrado" o "tacaño". Unas acusaciones que en 'Viva la vida' se han encargado de recordar que no son la primera vez que se hacen del extorero.

Telecinco

"Mi marido no es tacaño, al menos no lo ha sido conmigo", ha contestado rápidamente Ana María Aldón al respecto en 'Viva la vida'. La mujer de Ortega Cano, que ve el documental a solas para evitar cohibir a su marido, ha confesado que gracias al extorero ahora puede disfrutar de un título universitario, pues él le pagó la carrera, además de ayudarle en un momento en el que "lo necesitaba mucho". "Cuando salí de Supervivientes le dije que hiciéramos cuentas y me dijo que yo no le debía nada", ha recordado la colaboradora del programa.

De esta forma, Aldón ha querido dejar claro que Ortega Cano "se desvive por su familia" matizando que "otra cosa es que él tenga sus finanzas y yo las mías. Él tiene sus cosas, de las que yo no sé nada, y yo las mías". Por otro lado, ha recordado que ella ha estado junto a él en varios eventos con amigos en los que ha visto como invitaba a rondas de bebidas o aperitivos que "corrían de su cuenta".

