Anabel Pantoja parece estar dispuesta a pasar página tras su separación de Omar Sánchez. Él, sin embargo, se encuentra triste y decaído. Una semana después de anunciar el fin de su matrimonio tan solo cuatro meses después de pronunciar el 'Sí, quiero', la sobrina de Isabel Pantoja está dispuesta a vivir esta nueva etapa en su vida con la mejor de las caras. Por eso, después de unos días de reflexión, puso rumbo a su Sevilla natal para asistir al debut como diseñadora flamenca en SIMOF de Raquel Bollo. Un viaje que le ha servido para desconectar de sus problemas y pasárselo en grande. La joven ha demostrado que sus amigas son el mejor refugio y disfrutó de manera intensa de la fiesta posterior al desfile de Raquel.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con la diseñadora de moda, Belén Esteban y muchos más amigos, Anabel demostró que está poniendo buena cara al mal tiempo. Según 'Socialité', Anabel, lejos de estar triste y decaída, aprovecha la noche sevillana para bailar, reír y, según los presentes, "coquetear con chicos".

El chico en el que Anabel ha puesto los ojos

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La reportera Giovanna González ha asegurado que incluso ha sido testigo de cómo Anabel coqueteaba con uno de los cámaras del programa: "La he visto ponerle ojitos a nuestro compañero Alejandro, eso lo he visto yo misma, pero me parece muy bien que Alejandro está muy bien". Alejandro muy atractivo y muy simpático, por lo que no nos extraña que la sobrina de Isabel se sienta atraído por él.

Alejandro ha explicado que a él Anabel le parece una "chica guapa y le gusta" pero que para tener una relación seria con ella tendrían que profundizar más. Sin embargo, las cosas podrían complicarse en un hipotética relación entre Anabel Pantoja y Alejandro el cámara puesto que, como él mismo ha reconocido, también es amigo de Omar y no sabe cómo le podría sentar esta amistad especial al surfero.

Omar Sánchez, aunque ha puesto tierra de por medio, no está pasando por su mejor momento y parece que no puede creer que su relación con Anabel Pantoja se haya acabado para siempre.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io