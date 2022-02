El programa 'Sálvame' tiene un nuevo fichaje. Adela González ha sido anunciada como la nueva colaboradora de uno de los espacios más longevos, el buque insignia de Telecinco, algo que a la periodista le da mucho respeto desde el primer minuto. El programa cuenta con un formato muy característico alejado del resto de los programas en los que ha participado en sus más de 20 años de carrera, aún así ha confesado sentirse motivada por el reto que va a suponer para su carrera periodística.

Ante este nuevo paso, González ha acudido a 'Socialité' a un día de su estreno para dar a conocer cómo se encuentra y tener una conversación con una experta en la materia: Nuria Marín. La periodista sabe muy bien cómo tiene que estar pasándolo Adela pues ella también estuvo en su piel hace algunos meses, incorporándose al formato. Su compañera no ha dudado en confesarla que "iba cagada" a la hora de estrenarse en el plató pero que "te acogen tan bien, te van a arropar tanto. Vas a estar súper bien, es un equipazo".

Telemadrid

La verdad es que Adela ya ha probado suerte con sus nuevos compañeros conociendo a los periodistas con los que compartirá plató en 'Sálvame' a partir de mañana. "Me sentí ayer arropada, pude hablar un ratito con Jorge Javier, súper encantador, muy profesional", confesaba Adela a sus compañeras en 'Socialité'. "Conocí a algunos de los que van a ser mis compañeros”. En ese momento Nuria Marin ha querido saber un poco más de 'salseo' preguntándola por si tenía ya a un favorito entre sus compañeros. “Quiero conocerles a todos poco a poco. Hay un gran equipo y yo me voy a sumar con lo que mejor sé hacer, comunicar, y siempre siendo yo", ha resuelto rápidamente demostrando su experiencia ante las cámas.

