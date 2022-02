¿Quién es Adela González Acuña? Twitter Adela González Acuña tiene 49 años y es de un pueblo de Guipúzcoa llamado Lasarte-Oria, cercano a San Sebastián. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Pamplona.

Muy discreta con su vida privada Twitter Adela siempre se ha definido como alguien familiar, trabajadora y que disfruta mucho cocinando. Además, siempre ha intentado ser muy discreta con su vida privada ofreciendo pocos detalles sobre su intimidad.

Sus comienzos en los medios de comunicación instagram Comenzó su trayectoria profesional en Radio Euskadi. Tras esto, probó con la televisión trabajando para programas como 'Euskadi Directo' o 'Pásalo'.

Un gran cambio de registro Twitter En 2021 decidió incorporarse al equipo de Telemadrid, formando parte de 'La Redacción'. Además, también ha trabajado como copresentadora del programa 'Madrid directo'.

Su paso a 'La Sexta' Telemadrid Durante un tiempo la presentadora se puso al frente del programa 'Más vale tarde' de 'La Sexta', fondo conquistó a la audiencia con su espontaneidad y naturalidad.

Una trágica pérdida Madrid directo Sin duda, uno de los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente en su vida ha sido a la trágica muerte de su hija, que falleció a los ocho años de edad. Un momento muy duro que provocó que se tomase un descanso del trabajo para poder reponerse.

El emotivo mensaje a su hija Twitter Tras su vuelta al trabajo después de haber perdido a su hija, la periodista conmovió a todos dedicándole unas bonitas palabras con las que confesaba que el programa se lo había dedicado a ella.

Un cambio de aires tras la pandemia Twitter La periodista ha confesado que está muy feliz de poder emprender esta nueva aventura en 'Sálvame' y es que siente que necesita un cambio de registro.“Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha indicado.

¿Cuál será su trabajo en 'Sálvame'? Telemadrid Según han adelantado desde la cadena, Adela se encargará de "contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja".

Adela González, ¿sustituta de Paz Padilla? Twitter/Gtres Una de las cosas que más han llamado la atención ha sido que la noticia del fichaje de Adela se produzca después de que la humorista lleve un tiempo sin aparecer en el programa después de protagonizar un gran enfrentamiento con Belén Esteban. Este hecho ha provocado que salten todas las alarmas sobre si será la nueva sustituta de Paz Padilla en el programa.

