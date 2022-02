Rocío Carrasco ha vuelto una vez más a 'Montealto: Regreso a la casa' para mostrar una nueva estancia de la que fue la vivienda de Rocío Carrasco. Un momento muy especial donde ha contado en esta ocasión con el apoyo de Terelu Campos. Esta reaparición televisiva se ha producido el mismo día que Gloria Camila ha vuelto a realizar unas nuevas declaraciones sobre ella. "Si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida", ha indicado en el programa de 'Ya son las ocho'.

Unas declaraciones en las que ha cargado duramente contra Fidel Albiac, dejando claro que le parece que no ha sido una buena influencia para su hermana. Tras escuchar estas palabras, Rocío Carrasco se ha puesto muy seria y ha confesado que le ha parecido una intervención "temeraria y muy equivocada", dejando claro lo mucho que le había molestado escuchar hablar así a la colaboradora.

Telecinco

Pero esto no es lo único que ha dicho Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano también ha aprovechado para recordar a su hermana que ya le pidió judicialmente que le enseñase los documentos que iban a aparecer en la nueva docuserie que estaba preparando y que habían pertenecido a Rocío Jurado. Unas palabras con las que ha querido recordarle que si hay alguno que no le haya enseñado todavía tendría que haberlo hecho, haciendo una clara referencia a los papeles que Rocío Carrasco confesó que había encontrado en el dormitorio de su madre y que desvelaban "toda la verdad de su familia".

Sin embargo, la madre de Rocío Flores ha preferido guardar silencio sobre todos estos asuntos y ha confesado que no piensa hablar hasta el viernes. "Cuando desvelemos el despacho y el comedor le contestaré", ha indicado dejando ver que en esas dos habitaciones ocurrió algo que afecta directamente a su hermana.

Telecinco

De esta forma, Rocío Carrasco ha adelantado que el próximo viernes responderá a estas acusaciones y ha todo lo que suceda durante estos días, y es que parece que hay muchas cosas que todavía no ha desvelado y que podrían hacerle cambiar de opinión a Gloria Camila, quien la madre de Rocío Flores tiene claro que "está muy equivocada".

