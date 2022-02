Risto Mejide sale en defensa de Laura Escanes. La influencer está harta de que le critiquen por sus fotos enseñando 'cacho'.



El presentador y la empresaria se casaron en mayo de 2017 y dos años después nació su hija, Roma.

Laura Escanes es una de las influencers españolas más queridas. En sus redes sociales suele mostrar su día a día, desde sus ejercicios para estar en forma a sus rutinas de belleza. Unas pautas que sus seguidores -y son casi dos millones- suelen copiar. Pero, como suelen decir ellas mismas, la vida de una influencer no es fácil, y así lo ha demostrado la mujer de Risto Mejide, que comparte lo bueno y bonito de su vida pero también lo malo, con el fin de informar a sus seguidores y que no caigan en los mismos errores.

Laura ha cometido un grave error cosmético que ha tenido consecuencias: casi acaba con la cara quemada. Tal y como ella misma ha contado, mostrando las consecuencias. "Cuidadito con lo que os ponéis en la cara, que yo me equivoqué y mezclé vitamina C con retinol y casi ardo en llamas", ha comentado la influencer junto a una imagen en la que aparece con la cara roja.

Cedida

La vitamina C es un todoterreno, previene el envejecimiento de la piel, reduce las líneas de expresión y las arrugas, atenúa cicatrices como las del acné y aporta luminosidad. Mientras que el retinol cierra el poro, regula la producción de grasa y favorece la renovación celular. Ambos productos por separado funcionan de maravilla pero juntos pueden tener graves consecuencias para la piel, como ha comprobado Laura Escanes.

Cedida

Una de sus seguidoras le ha preguntado, preocupada, qué hacer en estos casos. Y Laura le ha explicado que ha hecho ella para evitar problemas mayores. "Me di cuenta enseguida y me lavé la cara con el limpiador y me puse sérum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien", comentaba la influencer.

Afortundamente para Laura, este percance solo ha quedado en un susto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io