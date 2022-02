Sonia Ferrer continúa muy ilusionada con su boda a pesar de los inconvenientes. La presentadora prepara su enlace con el policía Sergio Fontecha con el que acaba de disfrutar de una escapada a Venecia. Vimos a la pareja en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid a su regreso de Italia y allí Sonia nos confesó que no es el primer viaje romántico que comparten. Sonia y su chico, que ya viven juntos, han disfrutado mucho de una de las ciudades del amor.

En el vídeo de la parte superior, Sonia Ferrer nos desvela cómo van los preparativos de su boda. La presentadora asegura "van despacito pero van, no es fácil" y nos cuenta el principal problema con el que se está encontrando a la hora de organizar su deseado enlace. ¿Quieres saber cuáles son los inconvenientes? ¡Dale al play y lo descubrirás! Lo que si tiene claro la futura novia es que su boda será en la Sierra de Madrid, lugar que conoce muy bien porque es donde tiene fijada su residencia. "Si quiero que sea este verano, los preparativos deben ser prioritarios" comentó.

Sonia Ferrer también habló de la nueva paternidad de su ex, Marco Vricella, padre de su hija Laura. El doctor especializado en cirugía estética, que rompió el pasado marzo con Cecilia Gómez, espera un bebé junto a su nueva pareja. "No le he felicitado pero me alegro muchísimo" explicó y, aunque no quiso hablar mucho de su ex, si comentó que Laura, la hija que tienen en común, está feliz con la buena nueva y que ella le desea toda la felicidad porque es el padre de su hija. La relación con él sería mejorable desde el inicio pero al final tenemos una niña en común y realmente es lo más importante y estamos en comunicación constante porque ella todavía es pequeña", dijo.

