Tamara Falcó e Iñigo Onieva se separan por motivos de trabajo. Pero que no cunda el pánico porque no es que se les haya acabado el amor sino que, sus compromisos profesionales, les han llevado a estar separados por miles de kilómetros. La hija de Isabel Preysler, de 40 años, se encuentra en Francia por motivos laborales ya que ya está inmersa en las grabaciones de su nuevo proyecto: el documental de Netflix 'Tamara Falcó: La Marquesa'. Mientras ella disfruta de París, Iñigo ha puesto rumbo a Brasil donde, acompañado por unos amigos, visita Sao Paolo.

La pareja ha compartido los mejores momentos de sus respectivos viajes en sus redes sociales y la marquesa de Griñón ha posado, en lo alto de un edificio, con el cielo y los edificios de París de Fondo. Tamara, muy guapa con un conjunto formado por piezas de Massimo Dutti, Mango, Uniqlo y Max Mara, bolso de Loewe y pendientes de Tous, disfruta de la noche parisina y está encantada con su nuevo documental. "La mejor receta es hacer las cosas con cariño. Así os anuncio que mi docu/serie llega a @netflixes muy pronto. #LaMarquesa", escribió en su Instagram para anunciar la buena noticia y que seguía los pasos de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, que ha arrasado con su 'Soy Georgina' en la misma plataforma.

Mientras Tamara Falcó disfruta y trabaja en la capital del amor, Iñigo Onieva ha aterrizado en Sao Paolo acompañado por un grupo de amigos. En la ciudad brasileña el empresario ha hecho turismo y ha disfrutado de la arquitectura de Niemeyer y de varias galerías de arte además de degustar la mejor gastronomía carioca.

La separación entre Tamara e Iñigo es solo física y temporal ya que su relación sigue viento en popa. Las pasadas Navidades, la pareja disfrutó de unos días de descanso en el Caribe y llevan juntos y enamorados desde hace más de un año y medio aunque, de momento, no tienen planes de boda.

