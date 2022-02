A Paula Echevarría se le cae la baba hablando de sus hijos y así lo ha demostrado durante su visita al programa 'Las tres puertas', de María Casado. La actriz se sentaba en un plató tras un paréntesis que le ha tenido fuera de las cámaras por su maternidad. Y allí ha desvelado cómo está viviendo esta segunda maternidad, su faceta de influencer, cómo consigue ese equilibrio entre su vida pública y privada y su relación con Miguel Torres.

"Parece que me he tomado un año sabático pero es que he estado en otros menesteres. Ha pasado algo, un regalo al que me he dedicado en cuerpo y alma", decía la acriz refiriéndose a su hijo, Miki, que nació en abril de 2021, fruto de su relación con el exfutbolista Miguel Torres.

Captura TV

Paula ha analizado con María las diferencias entre las primera vez que fue madre, a los 30 años y ahora. "Con 43 años ser madre es un planazo. Es diferente. Daniella es mi primogénita, yo siempre dije que quería ser madre. Era la ansiedad de ser madre y cumplió todas mis expectaivas y más, pero con 30 años tienes otras inquitudes. Cuando eres madre los 43, te bebes la vida a sorbos ricos", comentaba la actriz, que explicaba que cuando nació Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante, "no salía nada, era la obsesión de madre primeriza. Sin embargo, ahora me gusta la versión de que una vez que el niño se duerme tu puedes hacer otras cosas".

Entre esas cosas, está el hacer planes con su pareja solo para dos. Aunque le gusta salir con sus amigas, se confiesa casera y siempre intenta tener una cita romántica con Miguel al menos una vez a la semana, "no hace falta salir, una cena en casa romántica, abrir un vino...", ha dicho Paula.

La actriz tambien ha hablado de lo que engordó en sus dos embarazos. "Yo no soy como otras compañeras que han podido trabajar hasta el final del embarazo. Amaya Salamanca, por ejemplo, ha estado rodando conmigo hasta una semana antes de dar a luz. Y yo a partir del tercer mes ya sé que no puedo coger trabajos. Con Daniella engordé 21 kilos; y 25 con Miki", ha desvelado la asturiana.

Captura TV

Entre otras temas, Paula Echevarría también ha desvelado que ha pasado el covid en dos ocasiones, la primera como una gripe y la segunda, casi sin síntomas; cómo consigue el equilibro entre su vida pública y privada; y su vuelta al trabajo. "Me han llamado para hacer una pelí y me lo estoy pensando porque no es un papel protagonista, es como un proceso de adaptación, ha dicho la actriz.

Desdel el primer momento, María Casado y Paula Echevarría mostraron tener una gran complicidad y ambas han terminado desvelando el motivo de esa confianza. La presentadora y la actriz se conocieron en noviembre de 2019, durante el estreno del musical de Antonio Banderas, 'A Chorus Line', el musical que Antonio Banderas, y fue una de esas fiestas prepandemia," en la que nos acordamos de lo felices que éramos", ha dicho María. Paula explicaba que ella y la presentadora acabaron "descalzas, con los tacones en la mano, bailando y caminando por ahí, hablando de nuestras cosas".

Tan buenas migas hicieron, que María Casado cerró la entrevista con la promesa de volver a verse pronto, a lo que Paula ha respondido: "Y acabar descalzas, por favor, sin mascarillas. A ver si se acaba esto ya pronto y podemos volver a hacer lo que hicimos aquel día".

Miguel Torres y su admiración a Paula

En casa de la actriz se seguía de cerca la entrevista. Su pareja, Miguel Torres, hizo una foto a la tele y la compartió en sus redes, acompañada de un precioso mensaje: "No existe mejor sensación que querer a alguien desde la admiración".

Captura TV

