Laura Escanes preocupó hace unos días a sus seguidores anunciando que había tenido que ir al hospital a hacerse unas pruebas. En ese momento, la 'influencer' mandó un mensaje con el que quiso tranquilizar a todos confesando que se encontraba bien y sin dar más detalles sobre lo sucedido. En ese momento, lo único que aclaró era que tenía que someterse a una intervención "rápida y fácil". Ahora, a través de sus redes sociales, ha anunciado que hoy se tiene que someter a una colonoscopia.

De esta forma, la mujer de Risto Mejide ha confesado que esta es la principal razón por la que no acudió a la fiesta 'Glow Filter', donde se reunieron un gran número de 'influencer'. "Con la dieta restringida y un poco débil prefería quedarme en casa para poder prepararme bien para la colonoscopia", ha aclarado. Además, ha decidido sincerarse con sus seguidores explicando las razones por las que tiene que someterse a esta intervención.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Por protocolo antes de la operación de la semana que viene. Me operan de hemorroides. Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombo, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía", ha indicado dejando claro que la intervención de este viernes es solo comprobar que está todo perfecto para poder ser operada.

De esta forma, la 'influencer' ha desvelado una de las secuelas que le quedaron después de dar a luz a su hija, dejando claro que esto es algo muy normal. "No es nada glamuroso pero es muy típico en el postparto y se habla poco, supongo que por vergüenza", ha reconocido.

Instagram

Esta noticia la ha comunicado unos días después de haber sufrido un accidente doméstico con el que terminó quemándose la cara mientras realizaba su rutina de noche. Todo sucedió después de que mezclase, sin darse cuenta, Retinol con vitamina C. Afortunadamente, se dio cuenta muy rápido y todo quedó en un susto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io