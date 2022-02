Hace tiempo que Estela Grande no está al cien por cien en sus redes, y es algo que ella misma ha asegurado en varias ocasiones. "No hay foto porque ayer no tuve un buen día. Perdón", se sinceraba con una seguidora a través de los mensajes privados que más tarde compartía en su stories. Un mensaje que anunciaría lo que llegaría tan solo una hora después: Estela se toma un respiro. "Me va a costar un montón hacer estos stories pero siento que necesito contároslo, me conocéis y sabéis que no estoy al cien por cien, ni mostrándolo ni dando todo lo que puedo dar", comenzaba la influencer su explicación.

Sentada a los pies de su cama, la joven se ha sincerado por completo con sus seguidores en una charla íntima que, confesaba, no ha consultado con nadie previamente: "Estoy subiendo estar stories sin consultárselo a nadie, la verdad y no sé si hago bien, mal, si me voy a arrepentir, si no... pero es que tengo naturaleza ardiente e impulsiva y la intento frenar pero no puedo. Adelante...", se decía a sí misma en su discurso.

En resumen, Estela ha confesado que "siento que necesito parar. No sé ni cuándo, ni cómo ni por qué ni cuanto tiempo pero no puedo permitir que una cosa mala me perjudique todo lo que tengo". Una "cosa mala" de la que no ha dado más detalles pero que está empañando todo lo que está viviendo actualmente. "Siempre he sido muy fuerte mentalmente y ahora mismo me siento súper débil y pequeña. Tengo que ser sincera. Sé lo afortunada que soy pero si la situación me supera tengo que ser consciente de ello".

"Me da mucha rabia que me pase esto porque tengo infinitas cosas buenas y estoy permitiendo que una cosa mala me tumbe todo lo bueno. Necesito reconducir esta situación: frenar, parar y estar bien. Porque al final estar mal en redes me perjudica a mi vida personal, a mi cabeza y no puedo permitirlo", se confesaba Estela. "Soy la primera que soy consciente que no puedo permitir que una pequeña tontería, algo malo, una crítica o algo negativo me tumbe todo lo positivo así que os pido un poco de tiempo y sé que lo vais a entender".

