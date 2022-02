Rocío Carrasco estalla contra Rosa Benito y Amador Mohedano

Si algo ha repetido Rocío Carrasco es que ya no tiene miedo. Y se nota. Después de años de silencio, sus nuevas apariciones en televisión están sirviendo para avivar una guerra con su familia que llevaba latente varias décadas. Sobre todo con los Mohedano. Sus declaraciones no están sentando bien a la familia que ha criticado a la hija de Rocío Jurado y tachado de 'mentira' todo lo que ha contado. Unas declaraciones que Telecinco ha recopilado en 'El precio del dinero' y que Carrasco ha visto en directo: "Me he dado cuenta de que yo, hace un año, no hubiese podido ver eso, y hoy lo he podido ver", ha asegurado al momento.

Al instante, Carrasco ha dejado claro que ha roto su silencio y no piensa volver a mantenerlo, al menos por ahora. Así en su última gala de 'Montealto' no escatimó en palabras a la hora de contestar a las últimas declaraciones. "Me han parecido horrorosas porque se me ha venido aquí la imagen de mi madre y ella no lo hubiese podido soportar", ha declarado al ser preguntada por cuáles le han parecido más "deleznables".

Mediaset

"Ha habido dos intervenciones que me han parecido horrorosas: una es la de mi tía Gloria y otra la de Amador", sentenciaba Rocío Carrasco, quien criticaba seguidamente que Rosa Benito "va con el viento. Según las veces que le suene el teléfono va cambiando de versión y registro". Unas palabras que seguramente no hayan sentado nada bien a la que fuera su tía política.



Al respecto de su tía Gloria, Rocío se centraba en las declaraciones en las que dejaba claro a María Patiño que, a pesar de haber sabido todo lo se que contaba en el documental, no hubiera estado del lado de Carrasco, sino del de sus hijos, Rocío y David. Rocío destacaba que "me ha dolido por mi madre porque si lo hubiera visto le habría clavado un puñal en el pecho". "Me ha parecido aberrante por el semblante, la mirada, la intencionalidad...".

Por otro lado, de Amador destacaba que "es curioso porque en vez de decir si sabía o no sabía [todo lo que había pasado], se centra en ir describiendo todas las cosas malas mías para finalizar con un 'ella no sabía ni lavarse las bragas'. Me parece algo increíble y deleznable". No obstante, destacaba que no se ha sorprendido puesto que "yo lo puedo entender porque sé con los bueyes que aro y sé cómo es cada uno".

