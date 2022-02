Cuando parecía que 'Montealto' podía conseguir lo imposible: una reconciliación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, las cosas se vuelven a torcer. Rocío Flores ha vuelto a la televisión tras su operación de pecho y ha contestado alto y claro a su madre. Aunque quizás lo que más se ha comentado han sido sus declaraciones sobre Fidel. Del marido de su madre asegura que es el 'cerebro' que está detrás de todo. Y que "su madre no sabe contestar a nada si no tiene un guión preparado".

Ante estas declaraciones Rocío Carrasco se ha mostrado tajante, a ella nadie le escribe un guión y puede perfectamente responder a todo. "Voy a contestar a todo lo que tenga que contestar y tiempo quiero para poder hablar", decía Rocío y, ante las insinuaciones que apuntan a que su pareja, Fidel Albiac, le hace el guión, negaba: "Luego todo, punto por punto, vamos a poner las cosas bien ya de una vez por todas, a ver si lo conseguimos".



"Es muy sencillo de explicar y de contestar, al final es más de lo mismo", señala la hija de Rocío Jurado. "Estoy bien y estoy fuerte. No tengo pensamiento de moverme de aquí", ha asegurado ante las acusaciones que señalan que su familia política la podría estar llevando al límite para que no volviese a salir en televisión.

En cuanto a los "ataques a Fidel", dice que está bien, "para comérselo", y es que cree que lo dicho es "más de lo mismo" y además "muy sencillo de explicar y de comprobar".

Rocío hacía toda una declaración de intenciones: "Yo estoy bien, estoy fuerte y aquí estoy. Y no tengo pensamiento de moverme de aquí. Voy a decir y voy a seguir diciendo, quien lo quiera entender, que lo entienda", añadía Rocío.



Su confesión más desgarradora

Además, se mostraba de acuerdo con Isa Pantoja que, en plena polémica con su hermano Kiko Rivera, se sorprendía por cómo gente ajena a su entorno muestra más empatía con ella que ciertos miembros de su familia: "Sí, es real. Es un sentimiento curioso porque te das cuenta realmente que hay gente de la calle a la que le importas más, a ella eso todavía le duele a mí ya no. Yo ya tengo el culo pelao".

