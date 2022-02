Jedet protagoniza uno de los momentos más emocionantes de los premios Goya 2022. La cantante posaba en la alfombra roja con un look de Ze García y allí hablaba de su actuación en la gran noche del cine español ya que, junto a Bebe y Cristina Castaño, es una de las protagonistas del número musical que arranca la gala. La ganadora de un Ondas por su trabajo en la serie 'Veneno' tiene claro a quién le dedica la actuación: a su compañera en la producción Isabel Torres, que falleció el pasado 11 de febrero tras una larga lucha contra el cáncer.

"Ella siempre me ayudó mucho desde el inicio de mi transición y en mi carrera, así que quiere que lo haga lo mejor posible, que lo haga por ella y así va a ser. Es por y para ella", comentó la artista a 'El Español'. "Está siendo un momento muy agridulce para mí. Ayer los ensayos se me hicieron muy duros. No podía seguir. Todo el rato estaba llorando, pero me gusta pensar que ella está conmigo, que me está ayudando y que me está protegiendo", reconoció en una alfombra roja en la que ha coincidido con Aldo Comas y Macarena Gómez que también han rendido homenaje a Verónica Forqué.

A pesar de los difíciles momentos que está viviendo, Jedet se subió al escenario con Cristina y Bebé y, cantando 'Libre' a pleno pulmón, quiso dedicarle su actuación a Isabel. "Para mi amiga Isabel que la amo", ha dicho muy emocionada mientras animaba a la gente a aplaudir.

