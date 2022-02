La noche en 'Montealto' dio para mucho. Además de para que Rocío Carrasco se enfrentara al tsunami que había supuesto su documental entre los miembros de su familia, y para una inesperada llamada de su tío José Antonio, los colaboradores y el presentador, Jorge Javier, llevaron a cabo varias reflexiones en voz alta que han calado en todos. Entre estas reflexiones destacaron dos del presentador, que dejó caer en medio de una conversación distendida con la protagonista. La primera intentaba esclarecer el motivo de tanta crítica hace Carrasco: "A ver si es que odiaban a la madre [Rocío Jurado] y como no está la pagan con la hija...", algo que se ha descartado por todos. Pero la segunda tenía un objetivo concreto: Rosa Benito.

Tras escuchar las declaraciones que Rosa Benito hacía a lo largo del último año donde cambiaba su versión, Rocío Carrasco tenía claro lo que pensaba de ella: "Va con el viento. Según las veces que suene su teléfono va cambiando de registro y de versión", aseguraba tajante. Una opinión que Jorge Javier compartía y que le llevaba a reflexionar.

Mediaset

Así Jorge Javier ha esperado unas horas, a la emisión del 'Sábado Deluxe' para enviar un ultimátum a la que fuera tía política de Rocío Carrasco: "Que se posicione públicamente en el tema que les ocupa. Estás conmigo o no te la crees. Rosa Benito tiene que decir ya de una vez si apoya a su sobrina o no lo hace porque llegados hasta este punto la equidistancia no vale". En este sentido aseguraba que, si esto finalmente no sucede, deberían plantearse si la familia quería de verdad a Rocío Jurado ya que hacerle daño a su hija de esta forma le haría también daño a la cantante.

