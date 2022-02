Rocío Flores no se ha cortado ni un pelo en su regreso a la televisión después de pasar por quirófano. La joven ha mostrado todo su apoyo a su tía Gloria Camila, y es que la hija de Ortega Cano acusó a Fidel Albiac de referirse a ella y a José Fernando como "los inmigrantes". "Subrayo todo lo que ha dicho Gloria. La única persona que ha vivido 24 horas allí he sido yo y mi hermano, si algún día me da por contar mis vivencias se cae España", defendía en 'El programa de AR' la joven. Declaraciones que han traído polémica y le tocaba a su tía Rosa Benito explicar en 'Ya son las ocho'.

Todo iba correcto pero por un comentario de la colaboradora Alexia Rivas ha hecho que Rocío Flores llame algo enfadado a Rosa Benito. "Ella no quiere contestar a nada pero está sentada para hablar de su familia y pertenece a uno de los clanes más importantes", explicaba la periodista. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco llamaba rápidamente en directo a la ex mujer de Amador Mohedano y ésta lo transmitía. "Me ha dicho que ella el contrato que tiene es para hablar del reality, que es una colaboradora y que si habla de lo que ella está viviendo en porque quiere".

Telecinco

Parece que Rocío Flores no ha querido pronunciarse sobre todo lo que se ha comentado sobre ella en 'Sálvame', y menos sobre la pulla que le ha soltado Jorge Javier Vázquez. El de Badalona ha querido dejarle claro a la joven el motivo del silencio de su madre con respecto a responder a Gloria Camila. "A mí me alucina que Rocío Flores diga que nunca le ha faltado el respecto a su madre. Esto es mentira", comenzaba diciendo el presentador. "Acaba de tratar a su madre como una 'mema'. Mira Rocío Flores, tu madre no contestó porque una persona de la productora considero oportuno que contestara el viernes porque iba haber más contenido en el programa. Tu madre estaba perfectamente preparada para contestar a Gloria Camila", sentenciaba Jorge Javier arrancando un aplauso al público.

