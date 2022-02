Alejandra Rubio se ha llevado la sorpresa de su vida en el programa de Emma García. Este domingo a última hora de la tarde, su novio, Carlos Agüero, ha entrado en el plató con un enorme ramo de rosas para sorprender a su chica en el trabajo y declarar su amor en público. De esta manera, la nieta de María Teresa Campos ha presentado a su novio en sociedad. "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer... sé el esfuerzo que está haciendo", exclamaba la joven al verle entrar en el plató. Después de entregarle el ramo, se fundían en un romántico beso y se marchaban del plató para celebrar juntos San Valentín, el día de los enamorados.

Telecinco.es

Aunque esta no ha sido la única sorpresa, el joven ha entrado primero a través de un vídeo que ya dejaba sin palabras a la hija de Terelu Campos. Pues su pareja es un joven anónimo muy tímido pero que se ha integrado perfectamente en el clan Campos. Aunque el joven reside en Málaga, ciudad en la que se conocieron y en la que veranea la colaboradora de 'Viva la vida' se ven casi todas las semanas. O bien Alejandra viaja hasta la ciudad andaluza o es el joven el que se traslada hasta la capital.

Carlos Agüera, tiene 22 años, vive en Málaga y es muy deportista. Fue el pasado verano, tras su ruptura con Lobo cuando saltó la noticia de la nueva relación de la benjamina del clan Campos con este joven malagueño. Su relación es tan sólida que estas Navidades, Carlos celebraba las fiestas junto a las Campos.

Telecinco.es

