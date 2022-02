Eugenia Osborne desvela si está abierta al amor. La hija de Bertín Osborne viajó a Valencia, el pasado fin de semana, para acudir a los premios Goya 2022 donde brilló entre las influencers que disfrutaron de la gran noche del cine español. A su regreso a Madrid, habló del embarazo de su hermana Claudia. La coach había desvelado que esperaba una niña pero ha sido Eugenia quien nos ha contado cómo se va a llamar la pequeña. "Sí, Micaela y estamos deseando que llegue el momento. Estamos disfrutando también esto. Está todo muy bien" cuenta y añade que a Claudia ya se le nota la barriguita.

"Si, ya se le nota, de repente la barriga le ha salido y no tiene muchos antojos, la verdad" y reconoce que, de vez en cuando, les pide consejo: "Si de vez en cuando nos manda preguntitas". Eugenia está encantada con José Entrecanales, el marido de Claudia con quien se casó el pasado octubre. "Él es adorable, estamos felices de que esté en la familia" y está de acuerdo en la decisión de la pareja de no hacer madrinas a las hermanas de la futura madre. "Yo no hice madrina a ninguna de mis hermanas", dice.

En el vídeo de la parte superior, Eugenia Osborne también nos cuenta cómo está tras su separación de Juan Melgarejo, el padre de sus hijos. La joven, que triunfa con el diseño de delantales, desvela si está abierta al amor. ¿Tiene ganas de volver a enamorarse? ¡Dale al play y escucharás sus palabras!

Eugenia cuenta cómo está su padre, Bertín Osborne, tras tener que suspender algunos conciertos por culpa de las secuelas del coronavirus. "Ha estado muy cansado pero ya está bien. Se ha hecho pruebas de todo y está fenomenal" y está emocionado con volver a ser abuelo. "Nuestro padre feliz porque a él le encantan los niños" afirma y cuenta que tiene ganas de ver a su hermano Kike.

