oriana marzoli da sus primeras palabras tras salir del calabozo

El fin de semana del 12 de febrero no ha sido el más bonito de lo que llevamos de año precisamente para Oriana Marzoli, y es que la influencer venezolana con más glamour de nuestro país acabó en un sitio muy poco glamouroso: arrestada y en el calabozo tras estar involucrada en una pelea con un exnovio. La joven ha estado todo el fin de semana con el teléfono fuera de servicio, pero este lunes ha reaparecido ante sus centenares de miles de seguidores con un escueto aunque contundente mensaje, dejando claro que está bien.

"Chicos, estoy bien. Gracias por preocuparos", ha escrito en una historia de Instagram hacia la hora de comer de este 14 de febrero, casualmente el día de los enamorados. Sin embargo, según las informaciones que salieron a la luz el fin de semana cuando se conoció la noticia no apuntaban a que estuviera precisamente bien: según afirmó el periodista Juan Luis Galiacho en 'Viva la vida', los agentes han actuado de oficio y han levantado atestado por violencia de género a los dos, "tanto a él como a ella, hay contusiones en los dos y ataque de ansiedad".

Oriana Marzoli Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según las informaciones iniciales, el hombre junto al que estuvo arrestada Oriana era, supuestamente, uno de sus ex novios: el empresario Eugenio Gallego, con el que tuvo un idilio hace un tiempo (antes de su relación con Iván González), y con el que se rumoreaba que podría haber vuelto. Fue un vecino el que alertó a la policía en plena noche después de escuchar gritos y golpes en la casa en la que se encontraban. De momento, se desconoce si, tras pasar a disposición judicial, Oriana tomará represalias legales contra Eugenio o viceversa.

Instagram

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io