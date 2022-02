Este 14 de febrero 'El Hormiguero' abría la semana con una gran sorpresa. Antonio Resines reaparecía en el programa tras recibir el alta. El actor estuvo 48 días ingresado en el hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid y, por fin, ha podido contar su larga y complicada experiencia. Todos se ponían muy contentos por Antonio, incluido el invitado de este lunes: Manuel Carrasco. Ambos se conocen y han tenido unas palabras muy bonitas entre ellos.

El artista ha vivido 'momentazos' en el programa, entre ellos uno relacionado con su pequeña. El onubense ha hablado sus hijos con mucho amor y ha contado una divertida anécdota que ha vivido con su hija Chloe, y es que parece que a la pequeña no le gusta cómo canta su padre.

Manuel Carrasco contaba que un día en su casa, puso el DVD del concierto que hizo en el Wanda. "Estaba mi niña al lado y empezó a verlo. Yo pensé, esta no me ha visto nunca cantar así porque era muy pequeña y ahora me va a ver". El cantante estaba de lo más emocionado con el momento tan mágico que estaba viviendo con la pequeña, lo que no se imaginaba era su respuesta. Al ver a su padre cantar uno de sus temas, la hija del artista le dijo "esta no la has cantado bien".

Parece que no fue esa canción solo. "Le pregunté por la siguiente y me dijo que esta tampoco". La pequeña es bastante estricta y crítica con su padre y aunque parezca que no es muy fan, ha llegado a los oídos del onubense que Chloe "va cantando por ahí sus canciones".

