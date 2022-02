Ana Rosa Quintana en la recta final del tratamiento: "Afortunadamente me encuentro muy bien".

Marisa Martín-Blázquez y Beatriz Cortázar tienen los mismos gustos estilísticos. Tanto es así, que este 15 de febrero han elegido el mismo modelito para acudir a su puesto de colaboradoras en 'El programa de AR'. Antes de comenzar la sección de corazón y ver sus 'outfit', Patricia Pardo ya lanzaba una indirecta. "Dos de tus colaboradoras se podían llamar para ponerse de acuerdo con sus modelitos", le decía la presentadora a su compañero Joaquín Prat. El presentador pedía paciencia para verlas pero avanzaba: "Sí, tenemos aquí a Las Grecas".

Captura TV

La expresión del presentador no era para menos porque Marisa Martín-Blázquez y Beatriz Cortazar habían elegido el mismo mono para acudir al programa. Cuando se trata de una prenda de un solo color, la coincidencia puede pasar desapercibida pero es que el mono que han elegido las periodistas tiene estampandos de rombos en distintos tonos de marrón y una llamativa lazada del mismo tejido en el cuello

Captura TV

La prenda que también lleva manga larga acabada en puño, cinturón en mismo tejido, pierna ancha y cierre lateral con cremallera oculta en costura. Pertenece a la nueva colección de Zara y cuesta 59,95 €.

Cedida Mono de Zara ZARA zara.com.es 59,95 € Comprar

Lo que han hecho las periodistas para disimular esta coincidencia es que Marisa se ha puesto una chaqueta roja, que hacía parecer que llevaba pantalón y blusa con lazada, pero claro, con esos tonos era imposible que pasara desapercibido. También llevaban modelo distintos de zapatos: Marisa suecos negros destalonados y Beatriz sandalias anaranjadas.

Si algunas vez has coincidido con alguien en la oficina, una boda o un restaurante con tu mismo vestido sabrás cómo se han sentido... ¿Cómo consuelo? A ellas les han visto más de medio millón de personas, que son los espectadores que siguen a diario 'El programa de AR'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io