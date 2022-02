Ana Rujas y Sen Senra confirman su noviazgo con una romántica foto

Sin duda, San Valentín es el día de los enamorados, y no hay fecha más bonita para anunciar al mundo lo mucho que quieres a tu pareja, aunque sea la primera vez. Este lunes confirmaban relación Ana Guerra con Víctor Elías, Iván Sánchez con Irene Esser y, como no hay dos sin tres, la actriz Ana Rujas y el cantante Sen Senra también han salido a la palestra para proclamar su amor a los cuatro vientos.

Los dos tortolitos han compartido imágenes de una reciente escapada a Oporto, donde han hecho parada en la playa, en un mercadillo, en el puerto de la ciudad y, por supuesto, en lugares obligatorios como restaurantes típicos y callecitas de lo más fotogénicas. Como no podía se de otra forma, un viaje a Oporto no está completo sin subir a su famoso teleférico para poder divisar las mejores vistas de la ciudad desde las alturas, tal y como podemos ver en el carrusel de fotos que a posteado:

Ana, por su carrera como actriz, es una cara conocida para muchos, pero Christian, que así se llama su novio realmente, no tanto. El músico nació y se crio en Vigo con dos pasiones en mente: el fútbol y la música, y fue la segunda por la que apostó, incluso dejando los estudios, junto a unos amigos tocando en el garaje de su casa. Ahora, establecido dentro de la música 'indie-pop', vive en Madrid.

La actriz, por su parte, ha trabajado en numerosas series, como 'Tormenta' o 'Rocío Dúrcal, volver a verte', donde hizo de Shaila, hija de la cantante, además de participar esporádicamente en series de renombre como 'Paquita Salas' o 'La que se avecina', pero, sin duda, le ha llegado la gran fama y el reconocimiento con la serie 'Cardo', creada por ella y Claudia Costafreda y producida por los Javis para AtresPlayer Premium. Su vida amorosa también tiene sus 'highlights': salió con Ricardo Gómez ('Cuéntame'), con el que rompió en 2015, para luego empezar una relación en 2017 con el músico australiano Andrew Woodhead.

